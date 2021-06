Irpiniatimes.it

I Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda mattinata di oggi, sono intervenuti nel comune di Santa Paolina, in contrada Santa Lucia, per soccorrere un uomo di 47 anni rimasto incastrato sotto un trattore cingolati mentre era intento in lavori agricoli. Nonostante il tempestivo intervento, il malcapitato è deceduto. Dopo gli adempimenti di rito, i Vigili del Fuoco, anche con l’ausilio dell’autogru, hanno recuperato il corpo.

