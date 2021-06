Irpiniatimes.it

“L’Ugl esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del 46enne che, oggi, ha perso la vita mentre effettuava dei lavori a bordo di un trattore. Ennesima tragedia sul lavoro che deve farci riflettere ed agire. Sicurezza e prevenzione vanno applicate e rispettate in ogni posto di lavoro”. Così in una nota congiunta Maria Rosaria Pugliese, segretario Ugl Campania e Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell’Ugl Avellino in merito all’incidente mortale verificatosi oggi al confine tra Santa Paolina e Tufo.

