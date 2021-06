L’allungamento del periodo della caccia in Molise è incostituzionale. La Suprema Corte ha infatti bocciato la legge regionale del Molise del 30 aprile 2020 che aveva disposto la possibilità di estendere il periodo del prelievo venatorio per contrastare il proliferare dei cinghiali sul territorio.

Nella Legge di Stabilità dell’anno scorso infatti, la Regione Molise aveva modificato un comma a una precedente legge del 1993. Un comma secondo il quale “Ai fini della tutela del patrimonio agroforestale, socio-economico, sanitario e nel riequilibrio ecologico della fauna selvatica, qualora la presenza sul territorio regionale di una specie faunistica venabile risulti eccessiva, la Giunta regionale, ai fini della riduzione delle criticità arrecate, può con propri atti estendere il periodo del prelievo venatorio per l’intero arco temporale inteso dall’inizio al termine dell’intera stagione venatoria”.

La Legge era stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rilevando che “tale norma invaderebbe la competenza esclusiva statale nella materia tutela dell’ambiente e dell’ecosistema“.

Tesi che ha trovato l’approvazione della Consulta. “Queste disposizioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – si legge nel dispositivo – detterebbero infatti standard minimi di tutela della fauna sull’intero territorio nazionale, non derogabili in peius (in peggio, ndr) nell’esercizio della competenza legislativa residuale regionale in materia di caccia”.

In sostanza il periodo di prelievo venatorio può deciderlo solo ed esclusivamente lo Stato e le Regioni devono adeguarsi. Si tratta di una battuta d’arresto per il Molise nella difficile battaglia contro la proliferazione dei cinghiali.

Restano valide altre possibilità, come quella della caccia di selezione (limitata però nel periodo già previsto per la caccia), oppure la possibilità fornita agli agricoltori regolarmente registrati e formati, di sparare ai cinghiali sui loro terreni.

LA SENTENZA