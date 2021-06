Il noto esperto di mercato e procuratore Vincenzo Morabito ha detto la sua sulla situazione in casa Lazio: le sue parole

L’esperto di calciomercato e procuratore Vincenzo Morabito, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Gli argomenti non possono non essere legati anche ai colori biancocelesti, tra l’addio di Inzaghi e il sempre più imminente arrivo di Maurizio Sarri.

Queste le sue parole: «Secondo me Inzaghi ha fatto bene a lasciare la Lazio. Vista la sua onestà intellettuale avrà riflettuto e si è poi aperta la pista dell’Inter. Per me ha fatto bene. Se la Lazio prendesse Sarri al suo posto farebbe bene. Poi ci sarebbe una bella sfida in città con Mourinho. Non dimentichiamoci però dell’abilità di Lotito nelle scelte».

