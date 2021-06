“È bello essere qui oggi e aprire con questa conferenza stampa il base camp dell’Italia”. È un Leonardo Bonucci raggiante quello che ha incontrato quest’oggi, nel Media Centre di Coverciano, la stampa accreditata. Coverciano che proprio da oggi è diventato ufficialmente il ‘campo base’ della Nazionale italiana in vista di Uefa Euro 2020. “Non vedevo l’ora – ha proseguito il difensore azzurro – di varcare il cancello del Centro Tecnico Federale: appena arrivato ho trovato un’aria positiva ed essere qui mi fa sentire giovane, con grande entusiasmo e tanta voglia. Certamente dobbiamo essere bravi a mantenere i piedi per terra, rimanendo concentrati anche dopo gli elogi che abbiamo ricevuto per il netto successo sulla… Source