Quantatré Azzurrini sono stati convocati oggi dal tecnico federale Bernardo Corradi per lo stage che la Nazionale Under 16 sosterrà dal 9 al 15 giugno presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. L’ultimo impegno ufficiale della squadra risale a febbraio 2020 in occasione del Torneo UEFA di Antalya. Dunque gli Azzurrini sono pronti a riprendere la preparazione in vista degli impegni della prossima stagione. Questi ragazzi, tutti classe 2005 (uno solo, l’attaccante dell’Udinese Simone Pafundi è del 2006) sono i calciatori che il prossimo anno passeranno a far parte dell’Under 17. La squadra si radunerà mercoledì entro le ore 18 e il giorno dopo scenderà in campo per una doppia seduta di allenamento, programma che… Source