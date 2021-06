“Ben 27 opere pubbliche finanziate con i fondi Fesr e Poc per l’Alto Bradano, operazioni immediatamente cantierabili secondo la DGR 414/2021 per un totale di euro 10.051.521,96 sono un grande segnale di attenzione per un’area cruciale della Basilicata. Finanziamenti rivenienti- dichiarano Roberto Cifarelli e Marcello Pittella del Gruppo Pd Basilicata- dal 2017 dalla Giunta Pittella e che dopo due anni dall’insediamento del Governatore Bardi riescono a dare seguito.

Nel frattempo -continuano i consiglieri del Pd-, l’Alto Bradano in questi due anni di amministrazione di centrodestra non ha ricevuto nemmeno un euro, nemmeno quelli che prima venivano assegnati all’unione dei Comuni.

Concordiamo- concludono Cifarelli e Pittella- con il fatto che la concertazione tra Regione ed Enti locali dà buoni frutti e consente di dare risposte a tantissimi lucani. Speriamo che questo modello venga finalmente compreso anche in altri campi e settori economici della Regione dove il Governatore Bardi e la sua maggioranza non si sono preoccupati di concertare alcunché con nessuno”.

