«Sulla viabilità dei passi dolomitici, e sulla paventata chiusura senza se e senza ma del Gruppo del Sella, si sta facendo confusione. Una cosa è il piano che girava tempo fa, altra cosa è il protocollo d’intesa che abbiamo firmato anche in Provincia». Così il consigliere provinciale delegato alle infrastrutture e ai trasporti, Fabio Luchetta.

«Le preoccupazioni sorte negli ultimi giorni sono legittime, ma infondate al momento. Il protocollo d’intesa che abbiamo firmato con le Province autonome, la Regione Veneto e i Comuni di Selva di Val Gardena, Corvara, Canazei e Livinallongo non fissa la chiusura dei passi senza se e senza ma. È un documento che ha come obiettivo la salvaguardia ambientale e che prevede azioni e interventi molteplici: costituire un’organizzazione interprovinciale fra i territori delle tre Province, con la finalità di attuare il piano pluriennale e monitorarne gli sviluppi riguardo l’aumento del trasporto pubblico per favorire l’interscambio con mezzi di trasporto privati, la realizzazione di piste ciclabili, parcheggi dedicati per ciascuna valle, e molto altro. Tra le azioni, prioritaria sarà quella di raccogliere dati, grazie anche all’adozione di nuovi sistemi informatici, sul traffico veicolare concentrato sui passi e nei centri abitati, per poter valutare con precisione l’intensità, la frequenza e la tipologia dei flussi e stabilirne una riduzione. Infine, dovrà essere preparata la documentazione necessaria ad accedere a finanziamenti nazionali ed europei. L’abbiamo detto e lo ribadiamo: al centro, per quanto ci riguarda, ci sono esigenze di tipo ambientale-paesaggistico, ma ci sono anche le necessità delle comunità locali e delle attività che gravitano sui passi, che per noi restano prioritarie».

L’articolo Passi dolomitici. Luchetta: «Non c’è niente di già deciso. Prioritarie le esigenze delle comunità locali» proviene da Bellunopress – Dolomiti.