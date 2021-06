Irpiniatimes.it

“La notizia della scomparsa di Guglielmo #Epifani arriva improvvisa ed è particolarmente dolorosa. Ho avuto il piacere di conoscerlo sin dagli anni in cui era a capo della Cgil nazionale apprezzandone le capacità di mediazione e di dialogo con i lavoratori. Abbiamo condiviso per lungo tempo le scelte politiche, fino al Pd, poi come con tanti compagni le nostre strade si sono divise in un tempo segnato da profonde lacerazioni e travaglio per tutti. Non posso dimenticare il suo impegno, al mio fianco in prima persona, alle Regionali del 2015: venne ad Atripalda a sostenermi. Parlammo di lavoro, giovani e sociale. Una vita dedicata a questi temi! Addio segretario”.

Così, in un post fb, la consigliera Rosetta D’Amelio.

L’articolo Scomparsa Epifani, il cordoglio di Rosetta D’Amelio proviene da irpiniatimes.