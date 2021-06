È venuto a mancare Guglielmo Epifani, segretario generale della Cgil dal 2002 al 2010. Nel 2017 partecipò a Potenza alla quinta edizione delle Giornate del lavoro promossa dal sindacato regionale dando il suo contributo al dibattito sulle nuove tecnologie e lo sviluppo sostenibile. “La morte improvvisa di Epifani ci addolora. L’Italia e il mondo politico sindacale perdono una figura di rilievo – è il commento del segretario generale della Cgil Basilicata, Angelo Summa – Lungimirante, ha saputo interpretare i bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici del nostro paese. Una vita per il sindacato, una passione per il lavoro e per l’impegno sociale. Il suo esempio, la sua esperienza e la sua storia rimarranno per sempre. Ci stringiamo al dolore della famiglia per la grave perdita”..

“Una notizia molto triste. L’UGL esprime il suo cordoglio per la morte di Guglielmo Epifani, ex leader della Cgil e segretario del Pd. Un uomo di sindacato di valore e di grande umanità. Ci legava il comune impegno per sostenere e tutelare i diritti di tutti i lavoratori volto a costruire un’Italia migliore. Oggi il Parlamento è in lutto”. Lo ha detto in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL.