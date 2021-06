Si svolgerà domani pomeriggio alle ore 17, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, la cerimonia di premiazione della Lazio Women, prima classificata nel campionato di Serie B e promossa per la prossima stagione nella massima serie. La sindaca Virginia Raggi ha voluto organizzare questo evento per dare un autorevole riconoscimento istituzionale alle ragazze, all’allenatrice Carolina Morace e a tutto lo staff biancoceleste. Alla cerimonia, alla quale parteciperà anche il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani, che consegnerà il trofeo e le medaglie alle calciatrici del club capitolino, saranno presenti il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo del Settore femminile Mauro Bian Source