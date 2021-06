Le parole della società Spal in merito alle voci di una trattativa fra la famiglia Colombarini e Joe Tacopina: In seguito agli articoli apparsi recentemente sulla stampa locale e nazionale, inerenti la possibile cessione della società S.P.A.L. srl, la società stessa precisa che al momento non vi è alcuna trattativa concreta riguardante la cessione di tutte o parte delle quote. Negli ultimi mesi diversi investitori hanno fatto pervenire manifestazioni d’interesse a riguardo e la proprietà, che più volte si è dimostrata aperta a ad accogliere nuovi soci pronti a condividerne il progetto, ha valutato e continuerà a valutare l’effettiva serietà di tali manifestazioni per un rafforzamento della compagine… Source