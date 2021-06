Thorsby è finito in orbita Lazio da ormai più di qualche giorno. A fare chiarezza è stato il suo agente: queste le sue parole

Morten Thorsby è un nome che è finito in orbita Lazio. La concorrenza per il centrocampista della Sampdoria è molto nutrita. A fare chiarezza è stato il papà agente Espen Thorsby. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv.

FUTURO E CONCORRENZA – «Lui è sempre stato un ragazzo voglioso di affermarsi, si diverte a giocare a calcio e crede molto nella cultura del lavoro. Ha grandi ambizioni e quindi sogna di giocare in Champions League. Morten si trova molto bene in Italia. Napoli? Certo che gli piacerebbe giocare lì, anche perché stiamo parlando di un club importante e in crescita. Prima ho sottolineato quanto sogni di giocare la Champions, ma questo non deve avvenire subito. La sua fisicità è evidente ed è la cosa che balza di più all’occhio. Però anche tatticamente è cresciuto molto. Al momento sta bene alla Sampdoria, ma si vedrà quali saranno gli sviluppi futuri».

