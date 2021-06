Primo e secondo posto al Concorso Nazionale Scuole in Musica. Questo è l’ottimo risultato conseguito dalle studentesse di violino della classe III del corso ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Torraca di Matera. Angelica Di Gennaro e Sara Paolicelli hanno sbaragliato la concorrenza nella quinta edizione del concorso “Scuole in Musica” online edition maggio 2021 di Verona e Pesaro, che si è svolta attraverso una selezione delle migliori performance solistiche o di gruppo inviate in formato video, realizzate da casa o da scuola. Le due musiciste materane hanno messo in campo tutto il… Source