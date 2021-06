Gianfranco Zola, ex giocatore e allenatore del Cagliari, ha intrapreso una nuova avventura come commentatore del network televisivo beIN Sports

Gianfranco Zola, ex giocatore e allenatore del Cagliari, ha intrapreso una nuova avventura come commentatore del famoso network televisivo BeIN Sports, che ha una copertura di 15 ore in studio e ospita talenti come Aboutrika, Hatem Trabelsi, Ruud Gullit etc.

BeIN coprirà i grandi eventi sportivi come ad esempio Euro 2020 e anche la Copa America 2021. Il servizio è dedicato ai paesi di lingua inglese, francese e araba.

