I destini di Nainggolan e Nandez al Cagliari non saranno legati l’uno con l’altro: si discute con l’Inter ma con due trattative separate.

Come riporta l’Unione Sarda per riavere Nainggolan il Cagliari punta ad una risoluzione del contratto che lega il ninja ai nerazzurri, forte dell’accordo già raggiunto per un triennale e col giocatore che andrà in scadenza tra un anno. Per Nandez, invece, la valutazione è quella imposta dalla clausola rescissoria da 36 milioni di euro con l’Inter potrebbe tornare all’assalto incassando i 70 milioni chiesti al Psg per Hakimi, che dovrebbe essere sostituito proprio dall’uruguaiano

