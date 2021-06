Ci siamo! L'offerta giusta dovrebbe essere arrivata e la fumata bianca sarebbe all'orizzonte. Sarà il Paris Saint-Germain la nuova squadra di Gianluigi Donnarumma, pronto a firmare un quinquennale da capogiro per un classe 1999. I parigini hanno infatti offerto un contratto da 12 milioni l'anno, bonus compresi, per le prossime cinque stagioni, come riporta gazzetta.it, andando quindi a soddisfare la richiesta fatta da Raiola all'oramai ex squadra Milan. Per Gigio arriva quindi la Champions League tanto sognata, con un club che da anni tenta il colpo grosso. Al PSG ci sarà anche Keylor Navas Source