Il Cagliari, per la prossima sessione di mercato, vuole pensare in grande per poter costruire la squadra del futuro. Ecco che la società rossoblù inizia a pensare a Sandro Tonali, perfetto per rinforzare il proprio centrocampo. L’idea sarebbe più che appetibile ma, come rivela Il Corriere dello Sport, il Milan vuole il giovane centrocampista anche per la prossima stagione, motivo per cui sarebbero già cominciati i colloqui con il Brescia per provare a riscattare il giocatore a una cifra inferiore.

