Per la prima serata in tv, martedì 8 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Con il Cuore, nel nome di Francesco”. In diretta dal Piazzale della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi ritorna la serata benefica, condotta da Carlo Conti, che da 19 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. L’evento che unisce musica, cultura e spiritualità vedrà in questa edizione speciale la partecipazione straordinaria di Renato Zero e Massimo Ranieri.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà “Game of Games – Gioco Loco”. Dodici concorrenti si sfidano per arrivare al gioco finale e vincere il premio in palio. Per superare le varie fasi, i concorrenti possono ricorrere all’aiuto dei 6 vip protagonisti di puntata. Condotto da Simona Ventura.

Su Canale5 alle 21.30 verrà proposto il telefilm “New Amsterdam”.

Su Italia 1 alle 21.15 spazio a una nuova puntata de “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 “#cartabianca“, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; su La 7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Corrado Forrmigli.

Su La7D alle 21 trasmetterà “Volleyball Nations League – Italia vs Usa”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Captain Phillips – Attacco in mare aperto”; su Rai5 alle 21 “Lettere di uno sconosciuto”; su Iris alle 20,55 “Maverick” e su Italia2 alle 21.10 “Agente Smart – Casino totale”.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.05 la replica de “L’isola dei famosi”; su Mediaset Extra alle 21.15 “I tre tenori”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai