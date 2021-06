Sconfitta nei tempi supplementari per la Bertram Derthona di basket in gara 2 di semifinale, al termine di una gara equilibrata e combattuta. Gara 3 è in programma il 10 giugno alle 20:00 a Roma I Leoni pagano le percentuali ai tiri liberi e la lucidità avversaria nei momenti decisivi. La serie, in parità, si … Leggi tutto L’articolo Derthona perde 80-85 ai supplementari gara due contro…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it