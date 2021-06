“Dopo la rottura con Tansi non cambia assolutamente nulla. Siamo molto coesi, c’è armonia e una colazione forte con otto liste, donne e uomini. Stiamo crescendo. Sono molto soddisfatto. Ovviamente la campagna si farà dopo ferragosto ma dai 100 passi che stiamo mettendo in campo per conquistare il cuore e la testa dei calabresi sono molto soddisfatto. Credo si stia percependo che rappresentiamo la rottura di un sistema trasversale ma anche una proposta e un’alternativa di governo seria. I calabresi conoscono la serietà con cui ho lavorato, sia in Calabria come magistrato e a Napoli come sindaco”. Così Luigi del Magistris, candidato presidente della Regione Calabria.