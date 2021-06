Riprendono le attività all’ Unisono di Palazzo Guarnieri. Sabato 12 giugno si inaugurerà la mostra “Roby il Pettirosso disegna Dante”, allestita in collaborazione con il Comune di Feltre nell’androne del palazzo e, dopo mesi di chiusura, riaprirà le porte il ristorante tornato sotto la gestione della proprietà. Sarà un fine settimana tutto dedicato al sommo poeta, una sorta di viaggio tra le suggestioni della “Divina Commedia” alla quale sarà dedicata non solo la mostra, ma anche il menu firmato dallo chef Raffaele Minute.

La mostra

Le 15 tavole realizzate dall’artista Ernesto Anderle, in arte Roby il Pettirosso, in occasione della rassegne di eventi danteschi promossa dal Comune di Feltre sono state riunite nell’androne dell’antico Palazzo, a formare una piccola mostra insolita e colorata. Il percorso espositivo verrà inaugurato sabato alle 18.30 alla presenza dell’illustratore e di rappresentanti della giunta comunale, dopo di che lo si potrà visitare fino a settembre con ingresso gratuito negli orari di apertura del ristorante.

“La riapertura del ristorante Unisono è un’ottima notizia per Piazza Maggiore e per tutta la città – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Feltre, Alessandro Del Bianco -. Siamo molto contenti di aver contribuito e collaborato al progetto espositivo a tema dantesco che accompagna l’apertura del ristorante. Roby il Pettirosso è oggi uno dei più significativi illustratori italiani e la sua collaborazione con il Comune di Feltre ci rende particolarmente orgogliosi. Con l’inaugurazione di sabato si apre inoltre una nuova fase di collaborazione tra pubblico e privato che potrà sicuramente portare a grandi soddisfazioni. L’integrazione tra l’offerta ricettiva e quella culturale è un tema su cui stiamo scommettendo molto; l’esempio dell’Unisono sarà presto seguito anche da altri. La città è viva e ci sono molti segnali che ci fanno pensare che la ripartenza post covid sarà vissuta con entusiasmo”.

Il ristorante

La dedica a Dante di Unisono Factory culminerà nelle sale del ristorante, dove per tutto il fine settimana, a partire da sabato, si potrà provare in menu “Dall’Inferno al Paradiso. A tavola con Dante” studiato su alcuni tra i canti più celebri della “Divina Commedia”. Il menu verrà poi proposto anche nelle settimane seguenti, su richiesta.

Il ristorante, così, taglia il nastro celebrando il poeta fiorentino prima di proporre il menu estivo, disponibile dalla settimana seguente. Prodotti del territorio, filiera corta, verdure del contadino saranno i cardini della cucina firmata dallo chef Raffaele Minute. “Ci piace l’idea di un luogo dove provare più esperienze, culturali e di cucina – spiega il titolare e gestore, Nicolò Ferrari Bravo -. Durante il lock down abbiamo maturato l’idea di riprendere in mano la gestione del ristorante, ci è sembrata l’idea migliore per armonizzare tutte le attività proposte a Palazzo Guarnieri. La filosofia sottesa ad Unisono Factory è quella di un luogo dove ascoltare musica, dove imparare la musica, ma anche dove mangiare, partecipare a visite guidate, corsi, letture e convegni”. Insomma quella di un palazzo privato ma aperto alla città, dove partecipare a concerti, immergersi nell’arte dei saloni affrescati e sedersi a tavola.

L’articolo Feltre. Palazzo Guarnieri riapre. Sabato il taglio del nastro al ristorante e alla mostra di illustrazioni dantesche proviene da Bellunopress – Dolomiti.