Tra temporali e schiarite, vediamo cosa prevede per Bergamo il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Andrea Bosoni.

ANALISI GENERALE

La goccia fredda in quota presente sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, responsabile dell’instabilità pomeridiano/serale di questi ultimi giorni tende lentamente a colmarsi determinando condizioni via via più stabili e soleggiate a partire da metà settimana; tempo quindi sempre più soleggiato specie in pianura e temperature in costante rialzo con valori prossimi ai 30°C verso il fine settimana.

Martedì 8 giugno 2021

Tempo Previsto: Al mattino cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso su tutti i settori con tendenza a rapido miglioramento sui settori pianeggianti; nella seconda metà della giornata rapido aumento dell’attività cumuliforme dapprima sui settori Alpini e Prealpini con rovesci sparsi e qualche isolato temporale, in estensione dal tardo pomeriggio alla fascia pedemontana ed isolati possibili anche sui settori di pianura adiacenti.

Temperature: Minime stazionarie comprese tra 16°C e 19°C, massime in lieve aumento specie sui settori di medio-bassa pianura e comprese tra 26°C e 29°C.

Mercoledì 9 giugno 2021

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso al mattino sui settori di pianura, residua nuvolosità sui settori Alpini e Prealpini in rapido dissolvimento nel corso del mattino; in giornata passaggio a tempo soleggiato in pianura mentre sui rilievi avremo un nuovo aumento dell’attività cumuliforme con isolati rovesci e temporali i quali potranno localmente sconfinare sui settori pedemontani nel corso della serata. In pianura generalmente asciutto.

Temperature: Minime e massime in lieve aumento, in giornata valori prossimi ai 30°C sulla media-bassa pianura.

Giovedì 10 giugno 2021

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso, durante la giornata nuovi addensamenti sui rilievi i quali però difficilmente daranno origine a rovesci e temporali, assenza di fenomeni sui settori di pianura.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento.