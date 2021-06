Continuando di questo passo con le somministrazioni, il Molise potrebbe raggiungere la cosiddetta “immunità di gregge”, che si calcola a una prima soglia del 70% di popolazione vaccinata, il prossimo 29 agosto. In base alla proiezione – pur con una serie di variabili – che è stata calcolata sulla media delle somministrazioni dell’ultima settimana, la nostra regione dovrebbe essere una delle prime 6 in Italia a tagliare il traguardo, raggiungendo la soglia di copertura che garantisce la sicurezza rispetto al rischio di sviluppare la malattia da covid-19.

La Campania dovrebbe arrivare per prima e cioè al 20 agosto, vale a dire 11 giorni prima della media nazionale che a oggi si fissa al 31 agosto. Abruzzo e Lombardia il 24 agosto, la Puglia il 26 agosto, il Lazio il 30. Le altre regioni rinviate a settembre, come indicato da una elaborazione del Corriere della Sera sui dati comunicati dagli stessi territori alla struttura commissariale.

La campagna vaccinale comunque ha ingranato un po’ dappertutto e ormai è chiaro che la differenza la farà il grado di coinvolgimento delle comunità. Ieri il Generale Figliuolo, commissario straordinario per le vaccinazioni, ha dichiarato di ritenere realistico arrivare all’ 80% di immunità entro la metà del prossimo settembre su una platea di 54,3 milioni di Italiani che hanno dai 12 anni in su.

Questo vuol dire che per portare l’Italia fuori dall’emergenza dovrebbero ricevere la doppia dose di vaccino l’80% della popolazione, quindi 43,4 milioni.

Al momento il Johnson & Johnson pesa per il solo 4% delle somministrazioni totali. Oggi è il giorno dedicato a questo vaccino con il Vaccine Day in programma nelle tre principali città del Molise, Campobasso Isernia e Termoli. Sono 2mila le dosi disponibili, prenotate in tempi di record ieri mattina. Diverse le strutture che accoglieranno quanti si sono prenotati Per la somministrazione col monodose Janssen.

A oggi in Molise risulta vaccinata con la prima dose il 50% della popolazione vaccinabile, mentre il 20% con le seconde dosi. Il numero di dosi somministrate su quelle ricevute per numero di abitanti è del 70,6%.