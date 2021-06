Mercato professionisti in pillole, 8 giugno SERIE A Belotti-Roma 70% – L'impressione è che, in un modo o nell'altro si farà. Le dichiarazioni ufficiali sono solo schermaglie, c'è una trattativa aperta anche se le parti sono lontane. Ma il giocatore ha già espresso la sua volontà e questa, per forza di cose, conterà SERIE B Garritano – Lecce 50% – E' uno dei pezzi pregiati del Chievo e la sua destinazione sarà presto svelata, perché verrà ceduto. Su di lui, oltre ai giallorossi, il Benevento SERIE C Brosco-Bari 60% – Su di lui c'è il Vicenza, ma il Bari ha presentato una proposta importante. E il difensore in scadenza potrebbe dire sì Source