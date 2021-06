A disposizione 93.500 euro della Cassa Ammende. I progetti, di formazione interna ed esterna, dovranno riguardare gli istituti penitenziari di Livorno, Prato e Massa Marittima. Come manuale, la “Guida per una orticoltura pratica” di Centomila orti in Toscana. Nardini: “Occasione seria di riqualificazione professionale”. Avviso aperto fino al 2 luglio