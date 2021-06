Polemiche a Sarnico, dopo un video piuttosto cruento finito sul web.

Le immagini riprendono un ragazzo mentre colpisce ripetutamente un pesce sul lungolago. Secondo molti degli utenti – intervenuti nel dibattito nato su Facebook – si tratterebbe di un pesce siluro.

C’è chi si chiede se “nel 2021 è normale tutto ciò. In mezzo alla gente che non fa nulla, con dei bambini che assistono alla scena – si domanda – è normale prendere a bastonate in testa un pesce, ammazzandolo così?”.

“Quello è un pesce siluro. Va annoccato per legge e il suo rilascio è vietato – ha fatto notare un altro -. Condivido che il metodo è barbaro, ma per la biodiversità e l’ambiente è la scelta giusta” (recentemente è stato aumentato anche il fondo regionale per il “contenimento” del pesce siluro, giudicato dannoso).



Sui social è stato chiamato in causa anche il sindaco del paese, Giorgio Bertazzoli: ringraziando per la segnalazione, ha annunciato che contatterà la Polizia Provinciale, competente in materia di fauna ittica del lago.

Nel frattempo, pare sia stata presentata una denuncia ai carabinieri di Sarnico sull’accaduto.