“A fronte di un inasprimento del clima lavorativo che crea disagio, tensione e malessere tra i lavoratori, i dipendenti della Divisione Alluminio della Brembo hanno deciso di denunciare

questa situazione con uno sciopero di otto ore indetto nella giornata di lunedì 7 giugno – ha dichiarato Luca Nieri, Fim Cisl -. Questa situazione si è venuta a creare a seguito di un aumento dei provvedimenti disciplinari senza giustificato motivo, pressioni rivolte al personale dopo il rientro da malattie o infortuni lunghi, ritardi nella concessione di permessi e ferie, ma soprattutto subordinati alla richiesta di straordinari o cambi di orario; poi, situazioni di sicurezza legate al microclima e all’aspirazione di fumi e anche a fronte di alcuni licenziamenti avvenuti negli ultimi mesi”.

“Problemi, questi, già denunciati dalla RSU ai responsabili dello stabilimento, ma che non hanno trovato puntuale risposta da parte dell’azienda. Sottolineiamo che quello di Mapello è l’unico

stabilimento del gruppo che riscontra questi problemi – ha aggiunti Nieri -. L’obiettivo di questo sciopero è chiedere l’intervento della direzione del gruppo per ripristinare un clima rispettoso e civile, che crei un ambiente di lavoro normale, tranquillo e sereno. I lavoratori hanno sempre dato la massima collaborazione anche nei momenti più duri della pandemia, facendosi carico anche di diverse rinunce. Non riteniamo corretto questo tipo di risposta”.