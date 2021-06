Il Monza ha scelto Giovanni Stroppa come allenatore della stagione 2021/22. Il tecnico ha parlato alla Gazzetta dello Sport: “Monza vuol dire per me tor­nare a casa, dopo 5 anni lontano dalla famiglia. Conosco l’ambiente, è un club che ho già vissuto da calciatore e che ha un’organizzazione da Serie A, entusiasmo, ambizione. Sono molto motivato, spe­ro di aver fatto la scelta giusta. Ve­dremo se il tempo mi darà ragione o no”. Source