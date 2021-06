TERMOLI – Il Comune di Termoli comunica che è stata firmata l’ordinanza n. 160 recante disposizioni tutela decoro urbano per esercizi pubblici di alimenti e bevande. Si legge nel documento che è fatto obbligo a tutti i titolari e/o gestori e/o persone incaricate della gestione a qualsiasi titolo di esercizi pubblici, anche di natura stagionale, che somministrano alimenti e bevande da asporto (a titolo indicativo ma non esaustivo: gelato, kebab, birra, bibite alcoliche e analcoliche etc.), con o senza dehors:

di dotarsi, e tenere esposti ben visibili anche dall’esterno, in prossimità dell’ingresso dell’esercizio, per tutta la durata dell’apertura, contenitori gettacarte per esterni di volumetria adeguata al quantitativo di rifiuti derivanti dal consumo degli alimenti somministrati, i quali dovranno essere dotati di sacchi a tenuta che, una volta pieni, saranno conferiti al gestore del servizio di raccolta cittadino secondo il calendario e le modalità vigenti; gli stessi contenitori dovranno essere custoditi all’interno dei rispettivi locali durante l’orario di chiusura, lavati e sanificati periodicamente e secondo necessità;

durante tutto l’orario di apertura, e al termine delle operazioni di chiusura dell’esercizio, di raccogliere e differenziare correttamente tutti i rifiuti derivanti dall’asporto e dal consumo all’aperto quali bottiglie, lattine, bicchieri, cannucce, resti di alimenti, tovaglioli, confezioni, cartacce, etc. eventualmente abbandonati dagli avventori nei dintorni dell’esercizio, su punti d’appoggio qualsiasi come scalini, muretti, panchine, angoli, etc.; tali rifiuti saranno conferiti al gestore del servizio di raccolta cittadino secondo il calendario e le modalità vigenti;

di tenere costantemente pulite durante l’attività e dopo l’orario di chiusura, lavare, e/o comunque pulire, al termine delle operazioni di chiusura dell’esercizio, tutto il suolo pubblico prospiciente il proprio esercizio, anche se non dato in concessione, se risulti sporco per il rovesciamento di alimenti, mediante un efficace versamento di acqua pulita ricorrendo eventualmente anche allo spazzolamento, in modo da mantenere e preservare per quanto possibile lo stato di igiene e decoro della città; sono fatti salvi gli obblighi di mantenimento del decoro del dehor o della porzione di suolo pubblico a qualsiasi titolo occupata e concessa dal Comune di Termoli, come puntualmente previsto nelle prescrizioni dello specifico atto di concessione;

di dotarsi, e tenere esposti in corrispondenza dell’esercizio per tutta la durata dell’apertura, posacenere per esterni di capacità adeguata al numero di avventori che sostano all’esterno per fumare; sarà cura e onere del gestore dell’esercizio svuotare e conferire tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta cittadino secondo il calendario e le modalità vigenti; gli stessi posacenere dovranno essere custoditi all’interno dei rispettivi locali durante l’orario di chiusura e mantenuti in condizioni decorose;

di ridurre il più possibile il rischio che gli alimenti per asporto ceduti alla clientela possano rovesciarsi sul suolo pubblico all’esterno dell’esercizio, utilizzando contenitori per l’asporto studiati per mantenere il più possibile la tenuta di liquidi e solidi;

