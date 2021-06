Quando si parla di squadre e partecipazioni sull’intero territorio certo non si può non far riferimento alla società del presidente Messina, infatti, nel fine settimana appena trascorso gli atleti della compagine catanzarese del quartiere lido hanno ben figurato in Calabria, Sicilia e Puglia.

Una parte della squadra è partita alla volta del Salento, a Cellino San Marco, dove la società locale Arcieri degli amici di Reno ha, magistralmente, organizzato una gara specialità Campagna H&F, valevole per la ranking ai campionati Italiani. Altri atleti si sono spostati a Villafranca Tirrena e il portabandiera Compound societario ha scelto di gareggiare vicino casa nella solita gara di Laureana di Borrello.

Le soddisfazioni per il team di Catanzaro arrivano già dal sabato con la partecipazione di Roberta Caroleo al trofeo Pinocchio Regionale, gara di qualifica per la fase nazionale, nella quale solo il primo classificato per ogni classe anagrafica accede di diritto e non per scelta tecnica alla fase nazionale di Abano Terme.

La gara, svoltasi a Palmi e organizzata da una delle tante società che operano nel reggino, ha visto la partecipazione di 9 giovani atleti, alcuni dei quali alle prime esperienze sportive. La classifica finale ha visto la giovane arciera del Club Lido come vincitrice della sua classe gara facendo accedere solo lei per la classe 2008 femminile alla fase nazionale.

Sempre il sabato a Villafranca tirrena il plurimedagliato nazionale Demasi Pasquale ha conquistato un meritato argento nella classe master divisione olimpica, nelle specialità Targa a 60 mt. Domenica, si parte alla volta di Cellino San Marco, dove la società del presidente Messina conquista 4 ori e un bronzo nella gara di tiro di campagna. Salgono sul gradino più alto del podio Francesco Poerio Piterà nell’olimpico Allievi maschile, Poerio Piterà Anastasia nell’arco nudo Ragazze, Valentino Elena nel compound Juniores Femminile e Poerio Piterà Edoardo nell’arco Nudo Senior. Completa il podio il terzo posto di Serafino Valentino nell’olimpico Master Maschile.

Stessa specialità gara, ma stavolta a Laureana di Borrello, vende la presenza di Giuseppe Ganino che conquista un meritato oro nella divisone compound classe master. Soddisfazione da parte dell’intero team viene espressa dai vertici societari, infatti in una nota della società, il presidente si complimento con i propri atleti, i quali, anche fuori regione portano in alto i colori della società Arcieri Club Lido.