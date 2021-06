CAMPOBASSO – “E si riparte… Speriamo bene, un anno molto particolare, progetti, obiettivi bloccati, ma non ci si è mai fermati, abbiamo lavorato, sperimentando, scrivendo, nuovi progetti nuove idee nuove collaborazioni, e ci troviamo qui in studio, nel nostro ambiente, la nostra vita, a scrivere e programmare con quella forza, energia e adrenalina che questo bellissimo lavoro ti dà”.

Con questo post, pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook la cantautrice molisana Vittoria Iannacone annuncia il suo ritorno all’attività musicale dopo lo stop forzato causa Covid. “Siamo in ogni caso fortunati – aggiunge – La musica dà forza sempre, anche nei momenti più difficili, e io sono onorata di poter fare questo lavoro, grazie a voi e a tutti quelli che lavorano per rendere possibile ogni passo di ogni singolo progetto. A presto, work in progress…”, conclude.

