Sabato sera, 12 giugno, Dori Ghezzi, cantante ed ex moglie del cantautore Fabrizio De André, sarà a Bergamo per l’intitolazione della piazza di Daste e Spalenga al Faber.

Una serata per pochi ospiti nella ex centrale recentemente qualificata e che proprio oggi, mercoledì 9 giugno, verrà presentata alla stampa con tutte le realtà e le attività che la animeranno.

E un momento che si attendeva da tempo. Dopo la richiesta di Marco Cimmino pubblicata su Bergamonews.it (dell’agosto 2020) in cui lo storico bergamasco proponeva al sindaco di Bergamo Giorgio Gori di dedicare una via a Fabrizio De Andrè e le prime dichiarazioni da parte dell’amministrazione comunale, la Giunta, ad inizio dicembre, aveva deliberato.

Bergamo intitolerà una piazza al Faber, “massima onorificenza toponomastica”, aveva dichiarato l’assessore Giacomo Angeloni, a capo della commissione toponomastica. Così, sull’esempio della Sicilia e della Sardegna, dove ci sono vie e piazze dedicate a De Andrè, anche Bergamo si unirà per rendere omaggio ad un cantautore molto amato in città, anche dai più giovani, nostalgici di anni che non hanno potuto vivere e bisognosi di avere anche loro una guida e una voce per affrontare l’adolescenza.

Il grande amore della vita del cantautore genovese e alcuni musicisti che suonarono con De Andrè saranno presenti alla serata nel quartiere di Celadina per rendere concreta la proposta che aveva riscosso sin da subito un grande consenso da parte del sindaco Giorgio Gori, grande ammiratore di De Andrè, come sempre ha dichiarato, tanto da aver raccontato il suo speciale rapporto con il cantautore e la moglie Dori Ghezzi nel suo libro “Riscatto. Appunti per un futuro possibile”.

“La scelta è ricaduta su questo spazio perché si tratta di un luogo in cui convergono molte associazioni culturali bergamasche, come Lab80 con una nuova sala cinematografica che integrerà la storica attività realizzata all’Auditorium di Piazza Libertà e Nutopia, che dal 2009 gestisce lo spazio giovanile Edoné. Non solo, ci sarà anche un’arena a cielo aperto dove ci sarà musica dal vivo. Tutto questi fattori ci sembravano dei begli ingredienti per omaggiare il Faber“, aveva dichiarato l’assessore Angeloni.

Ora non manca altro che la musica di De André per dare nuova vita alla piazza.