Conoscete la Ribolla Gialla? Questa piccola perla dell’enologia friulana che negli ultimi tempi si sta facendo conoscere in tutta la penisola è un vino fermo dal colore giallo paglierino, il profumo piacevolmente floreale e fruttato, il sapore vivace e il retrogusto lievemente aromatico.

Le numerose attestazioni raccolte in Italia a partire addirittura dal medioevo dimostrano chiaramente che, grazie al commercio veneziano e fiorentino, questo vino era conosciuto e apprezzato, con momenti di vero successo, anche al di fuori della regione del Friuli Venezia Giulia. Come vino “navigato” e “forestiero” (cioè trasportato per mare e terra al di fuori della propria terra d’origine) è menzionato anche da famosi letterati come Boccaccio e il Veneziano Pietro Aretino.

Dopo un lungo periodo in cui il vitigno andava ormai scomparendo, dal 1990 è proseguita una lenta ripresa nella coltivazione della Ribolla Gialla, che rimane confinata nelle zone collinari centro-orientali del Friuli. La riscoperta è legata alle piccole realtà che vogliono mantenere vivo il legame con il territorio che ha tradizionalmente ospitato il vitigno.

Una ripresa più decisa ha preso il via col nuovo secolo, quando il vitigno è stato preso in considerazione da aziende di medie e grandi dimensioni. La superficie coltivata aumenta, così, in modo costante.

Attualmente in Friuli Venezia Giulia la Ribolla è un vitigno monovarietale, fermo o spumantizzato, ottenuto dal vitigno di Ribolla Gialla.

Si può quindi affermare che questo classico vitigno da collina (ne veniva raccomandata la coltivazione sulle sommità) troverà parte del suo futuro nella zona pianeggiante della regione. Ancora una volta si dimostra come salvare un genotipo per passare ai posteri possa avere una potenzialità economica non prevedibile.

Le caratteristiche organolettiche della Ribolla Gialla sono direttamente collegate al vitigno autoctono, che viene coltivato esclusivamente in Friuli Venezia Giulia. Le due zone più rinomate per quanto riguarda la produzione di Ribolla Gialla sono il Collio (la zona a nord di Gorizia, fino al vicino confine sloveno) e i Colli Orientali (la fascia collinare che circonda la città di Udine).

Dal punto di vista organolettico, il vino bianco Ribolla Gialla si caratterizza per un colore giallo prevalentemente paglierino, un aroma delicato e floreale, molto profumato e armonioso.

In generale, la sua leggerezza e morbidezza lo rendono un vino molto beverino e versatile, adatto a diversi momenti della giornata, dall’aperitivo, magari accompagnato da formaggi freschi e salumi freschi alla cena, in particolare pesce crudo o al cartoccio, molluschi scottati e carni bianche.

