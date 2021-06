Pietro Chiodi, agente di Razvan Marin a colloquio con la dirigenza del Milan. Cosa bolle in pentola?

Pietro Chiodi non è soltanto l’agente del secondo portiere del Milan Ciprian Tatarusanu ma anche del centrocampista del Cagliari Razvan Marin. Secondo quanto rivela il sito calciomercato.com, Chiodi si sarebbe recato in giornata nel quartier generale del Milan per proporre alla dirigenza rossonera il tesoro prezioso della squadra sarda.

