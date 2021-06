Potrebbe essere durata solo 6 mesi l'avventura di Mario Balotelli con la maglia del Monza, sull'attaccante infatti c'è l'interessamento di un club turco nei promosso in Super Lig. Come racconta Sky Sport, si tratterebbe di un contratto biennale, con l'opzione per il terzo, offerto all'Adana Demirspor. Una proposta intrigante per rilanciarsi ancora un volta dopo alcune stagioni opache. L'Amministratore Delegato Adriano Galliani ha così commentato: “Per il momento il contratto è scaduto, c'è tempo. Adesso vediamo insieme a Stroppa e decideremo”. Parole che lasciano aperto qualsiasi scenario, in casa biancorossa è in atto una vera e propria rivoluzione. Source