In collaborazione con l’Ecole Urbaine de Lyon e la Xi’an Jiao Tong-Liverpool University è in programma dal 10 al 13 giugno, la Summer School in Valle Seriana dal titolo “Syndemia: Geourban Planning and Sustainable Tourism in Time of Crisis”. La Summer School è un’attività didattica complementare ai percorsi formativi delle due Lauree magistrali Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio e quella internazionalizzata in Planning and management of tourism systems.

Si tratta di una scuola estiva di quattro giorni per rispondere alla crisi pandemica e ambientale provando a ri-progettare i territori e il turismo attraverso l’incontro con gli abitanti. Grazie a questa iniziativa, dialogando con il territorio e prospettando nuove progettualità e forme turistiche sostenibili, gli studenti contribuiranno a rimettere al centro l’Alta Valle Seriana valorizzandone le risorse culturali e ambientali.

“Siamo onorati e orgogliosi – sottolinea il sindaco di Clusone, Massimo Morstabilini – di ospitare la Summer School dell’Università degli studi di Bergamo, un’importante occasione di apertura al mondo vivace della formazione accademica. La ri-progettazione dei nostri territori attraverso la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali sarà una delle sfide di maggior rilievo per l’immediato futuro delle nostre comunità”.

Sempre nell’ambito di questo evento conclusivo verrà anche presentato il primo Corso di perfezionamento “Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali della montagna”. Il corso, della durata di 170 ore tra lezioni, seminari e laboratori di progetto, si terrà in contemporanea in sedi montane delle Valli Seriana, Brembana e Valtellina tra novembre 2021 e maggio 2022; si propone di concorrere alla costruzione di figure con competenze di analisi territoriale e paesaggistica e di strumentazione economico-giuridica, lavorando sulle capacità di attivazione di progettualità e di attrazione delle risorse, ai diversi livelli, rivolte alla valorizzazione dei territori montani.

“Mediante la comparazione di territori antitetici e lontani tra loro, – afferma il rettore dell’Università degli studi di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini – come quelli cinesi ed europei, la Summer School intende prospettare la progettazione urbana e il turismo quali fenomeni sinergici della mondializzazione che possono rintracciare forme equilibrate dell’abitare la Terra esclusivamente nei territori locali, in una prospettiva di transcalarità con l’intero pianeta. In particolare, la Summer School rappresenta un’opportunità unica per i nostri studenti: prendendo parte a questo programma, potranno approfondire le sfide poste dalla mondializzazione in tempo di “sindemia”, ovvero di crisi, al contempo ambientale e pandemica; al fine di rendersi conto che la situazione che ci interessa richiede un ripensamento urgente e radicale del nostro modello di vita e di abitare i territori”.