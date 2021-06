Val di Zoldo (Dolomiti Bellunesi), 9 giugno 2021 – Saranno 33 le nazioni protagoniste dell’ottava edizione di Dolomiti Extreme Trail, evento che si svolgerà dall’11 al 13 giugno sui sentieri della Val di Zoldo (Belluno).

Si tratta di Italia, Nuova Zelanda, Argentina, Australia, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Olanda, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, San Marino, Svizzera, Slovenia, Sudafrica, Finlandia, Svezia, Turchia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Israele. Le nazioni più rappresentate sono Francia, con 100 iscritti, Olanda, con 40, Polonia, con 31, e Belgio, con 21. Gli stranieri rappresentano il 30 per cento del totale.

Tra gli iscritti, ci sono l’altoatesino Jimmy Pellegrini, vincitore della Dxt 103 K nel 2019 e la polacca Magdalena Bień, seconda sul percorso 103 K, sempre nel 2019. Con loro, altri nomi importanti del trail internazionale, cominciare da Lisa Borzani e Peter Kienzl, entrambi protagonisti alla Dxt del 2016.

Dxt 2021 proporrà cinque tracciati: 103 chilometri (7.150 metri di dislivello positivo e altrettanti di dislivello negativo); 73 chilometri, con 5.500 metri di dislivello; 53 chilometri (3.800 metri di dislivello); 23 chilometri (1.000 metri di dislivello); 11 chilometri e 700 metri di dislivello. Il via alla 103 K verrà dato alle 22.09 di venerdì 11 giugno, la partenza della 73 K alla mezzanotte e quella della 55 K alle 5 di sabato 12. A causa della neve ancora presente nei tratti più in quota dei tracciati, i percorsi subiranno delle modifiche (non si percorrerà il sentiero Tivan) che comunque non influiranno sui contenuti tecnici della manifestazione. La 23 K e la 11 K si svolgeranno nella mattinata di domenica 13. Sempre domenica mattina si svolgerà la Mini Dxt, dedicata ai più piccoli. La partenza e l’arrivo sono previste a Forno di Zoldo per tutte le gare.

Per tutti i dettagli: www.dolomitiextremetrail.com.

L’articolo Dolomiti Extreme Trail. Un migliaio i partecipanti all’evento della Val di Zoldo che si svolgerà da venerdì 11 a domenica 13 giugno proviene da Bellunopress – Dolomiti.