Terminato il blocco di eventi dell’ottava edizione di Festival ORLANDO, che ha avuto luogo a Bergamo dal 14 al 23 maggio scorsi, arriva il primo dei due eventi extra-festival in programma: sabato 12 giugno al Teatro San Sisto di Colognola gli argentini Alfonso Baròn e Luciano Rosso si esibiscono nello spettacolo “Un Poyo Rojo”, iniziativa in condivisione con Festival Danza Estate.

Un Poyo Rojo è un progetto nato nel 2008 dai due coreografi e performer Nicolàs Poggi e Luciano Rosso. Uno spettacolo esplosivo che è cresciuto e si è trasformato negli anni, che oscilla tra la danza e l’atletica passando per le arti marziali, l’acrobatica, la clownerie e che ha registrato il tutto esaurito sia in Argentina che in Europa. Un Poyo Rojo è una provocazione che passa attraverso una partitura corporea di conflitto, seduzione, arti marziali e variété, fisicità e comicità, ambiguità e desiderio, abbracci e battaglie, attacchi elastici e allegre resistenze. Un invito a ridere di noi stessi esplorando tutte le possibilità fisiche e spirituali.

È stato eseguito in molti spazi e festival della città di Buenos Aires, come la Ciudad Cultural Konex, Teatro del Perro, Teatro Martinelli e Circo del Aire, tra gli altri e il Festival di danza urbana “Ciudanza” con cui collabora Hermes Gaido, l’attuale direttore della compagnia.

Il progetto è stato selezionato anche per esibirsi al Festival del Teatro Rafaela a Santa Fé e al Festival El Cruce nella città di Rosario nel settembre 2009. Nel 2011 riprendono le rappresentazioni a Buenos Aires con Alfonso Barón, portando a termine tre stagioni da tutto esaurito e continuando a girare in varie province argentine.

Nel 2015 lanciano il loro primo tour mondiale di sei mesi durante il quale hanno visitato diversi paesi, come Uruguay, Bolivia, Francia, Italia, Spagna, Svizzera, Germania e Nuova Caledonia. Nel 2016 sono ospiti in diversi festival internazionali in varie città europee. Durante le loro tournée tengono laboratori formativi e artistici.

Per info: https://www.orlandofestival.it/it/eventi/un-poyo-rojo

Biglietto intero 15 €, FDE Card e riduzioni Festival ORLANDO 12 €, soci/ie Immaginare Orlando e Dance Card 7,50 €.

Posti limitati, consigliato l’acquisto del biglietto online su festivaldanzaestate.18tickets.it