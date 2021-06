TERMOLI – La make up artist Fiorenza Lacerenza ha deciso di riservare il trattamento di trucco permanente sopracciglia in forma gratuita alle persone meno fortunate. È la stessa professionista a spiegare meglio l’iniziativa: “Mi riferisco a chi soffre di alopecia o chi ha affrontato in precedenza chemioterapia o radioterapia (in questo caso il cliente dovrà essere guarito per poter usufruire del trattamento estetico in totale sicurezza). Le sopracciglia sono la cornice del viso e mi rendo conto che per il 99% delle persone che lo effettuano è un trattamento estetico fine a se stesso. Per chi invece ha patologie come l’alopecia, che non fa crescere peli in viso o sul corpo, e quindi neanche le sopracciglia, questo può essere più di un trattamento estetico”.

Per questo motivo Fiorenza ha deciso “di riservare gratuitamente questo trattamento, che è tra i più costosi e spesso al giorno d’oggi non tutti se lo possono permettere, soprattutto chi ha già affrontato o sta affrontando spese mediche”. Infine, Lacerenza ribadisce: “Le persone a cui si rivolge il trattamento devono essere guarite al 100%. Il mio progetto è pensato per chi soffre di alopecia o chi in passato ha affrontato cure e/o terapie pesanti (chemio o radio) che hanno portato a una perdita di peli e capelli. Io voglio appunto riservarlo in forma gratuita, anche solo per strappare un sorriso”.

L’articolo Il bel gesto di Fiorenza Lacerenza: trattamento gratuito di trucco permanente sopracciglia alle persone meno fortunate proviene da Molise News 24.