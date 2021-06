Il Cagliari ha messo gli occhi su Radu Dragusin della Juventus per puntellare la difesa: piace anche al Genoa

Tra Cagliari e Genoa si apre una nuova partita sul mercato dopo quella per Kevin Strootman

Come riporta La Nuova Sardegna, il club di Giulini ha messo gli occhi sul giovane Radu Dragusin, difensore centrale della Juventus. Un obiettivo che però aveva già puntato il Grifone di Ballardini. Un’occasione per entrambe le squadre, visto che i bianconeri lascerebbero partire in prestito il promettente centrale rumeno

