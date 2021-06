VENAFRO – Il Molise medievale sarà presto in onda su Rai 1 con “Paese che Vai”. Esprime soddisfazione l’assessore regionale al turismo, Vincenzo Cotugno, che afferma: “Ancora una vetrina nazionale per la nostra regione con la trasmissione di Livio Leonardi, che oggi ha iniziato dal castello Pandone di Venafro le riprese in Molise. 5 splendidi scenari, Venafro, Monteroduni, Campobasso, Gambatesa, Termoli, per conoscere il “Molise dei castelli” ancora così misterioso e suggestivo!”.

In attesa di vedere la puntata in onda, Cotugno rivolge “un grazie alla Rai, a Livio Leonardi e a tutti i figuranti per le emozioni che certamente darete a tutti i molisani e per la promozione turistica a livello nazionale del nostro Molise”.

