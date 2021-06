Incidente stradale, intorno alle 13.30 di oggi, 9 giugno, sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza nei pressi dell’uscita di Tito zona industriale. Una fiat tipo con a bordo due persone si è capovolta sulla sede stradale. Gli occupanti, un uomo e una donna, sono riusciti a liberarsi dall’abitacolo e sono stati trasportati all’ospedale San Carlo dal personale del 118 per controlli sanitari. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Potenza che hanno subito messo in sicurezza il veicolo per evitare l’insorgere di incendi e con l’ausilio dell’autogrù hanno provveduto al raddrizzamento del veicolo per permetterne la successiva rimozione.

Il raccordo è stato chiuso per il tempo strettamente necessario per le operazioni di recupero del veicolo incidentato. Sul posto anche la Polizia Stradale che ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Probabilmente le cause sono da attribuire al manto stradale interessato da forti piogge.