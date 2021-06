Arrivano, con una nota ufficiale, le parole del presidente Claudio Lotito sull’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio

«La Lazio ha scelto un tecnico il cui standing è in linea con l’esigenza di consolidare ed accrescere, in Italia ed in Europa, la posizione di protagonista che la Società, i suoi tifosi e la squadra meritano di avere»

