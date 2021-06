Nainggolan vuole solo il Cagliari. Il centrocampista belga pronto a spalmarsi l’ingaggio pur di tornare

Come riportato da Alberto Masu su L’Unione Sarda, per Nainggolan c’è solo il Cagliari. Contatti quotidiani tra rossoblù, Inter ed entourage del giocatore che vorrebbe spalmare il proprio ricco ingaggio di 4,5 milioni in un triennale pur di tornare a titolo definitivo in Sardegna.

L’Inter tuttavia resta fermo sulla propria posizione e, al momento, non avrebbe acconsentito a dare a Nainggolan una buonuscita. Le parti però continuano a trattare…

