Per la prima serata in tv, mercoledì 9 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Non sposate le mie figlie”.

Claude e Marie Verneuil, appartenenti alla grande borghesia di provincia, sono una coppia di genitori molto tradizionali, che si dichiarano di mentalità aperta. Le loro amate figlie si sono innamorate di uomini di origini e fedi differenti dalle loro e i due sono costretti a far buon viso a cattiva sorte. Senza voler sembrare razzisti, Claude e Marie hanno sempre desiderato che le loro ragazze si sposassero in chiesa seguendo i loro valori e ben presto la figlia minore sembra accontentare i loro desideri, incontrando un buon ragazzo cattolico, che però è di origine ivoriana.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà “The Show Must Go On – Va tutto bene”. Con il suo caratteristico stile dinamico, Max Giusti ci invita a seguirlo in un continuo ping pong fra ieri e oggi, fra ciò che era la quotidianità e la vita frenetica e smart dei giorni nostri…

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi.

Su Canale5 alle 21.45 prende il via la serie dell’estate “Grand Hotel – Intrighi e passioni”, period-drama ambientato in un hotel deluxe di inizio secolo, dove la storia unisce commedia a mistero.

Relazioni complicate, amori, bugie, segreti e tradimenti sono gli ingredienti principali della storia, che porta lo spettatore in un’epoca di eleganza e nobiltà, all’interno del magnifico Grand Hotel, lo storico e iconico Palacio de la Magdalena, a Santander – per la prima volta utilizzato come location di riprese – e nelle seducenti cornici di boschi e spiagge che ne circondano gli spazi.

Ambientato nel 1905, “Grand Hotel – Intrighi e passioni” racconta la vicenda del giovane di umili origini, Julio Olmedo. Raggiunto il Grand Hotel per fare visita alla sorella Cristina, che vi lavora come responsabile del piano, Julio scopre che da oltre un mese nessuno ne sa più nulla. Rimasto come cameriere, Julio, mentre indaga sulla scomparsa della sorella, s’innamora di Alicia. È una delle figlie di Doña Teresa, la proprietaria dell’Hotel. Insieme, i due scopriranno segreti gelosamente custoditi tra le mura dell’idilliaco edificio, che…

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Hard kill”; su Rai4 alle 21.20 “Paura primordiale”; su La5 alle 21.05 “Amore a mille… miglia” e su Iris alle 21.10 “Fuga per la vittoria”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “OSN Gatti – Le Sinfonie di Brahms”. Daniele Gatti sul podio dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai nell’integrale delle sinfonie di Johannes Brahms. Nella prima puntata le sinfonie 1 e 2 introdotte e spiegate dal Maestro Gatti. Regia tv Maria Baratta.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Downton Abbey”; su Mediaset Extra alle 21.15 “101% Pucci” e su Italia2 alle 21.10 “Naruto Shippuden”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset