Incredibile Romero: è subito gol per l’Argentina contro la Colombia ed è proprio l’atalantino a sbloccare la partita dopo appena 3 minuti. Punizione di De Paul, palla in area e su tutti svetta la testa di Romero, che manda la palla nel ‘sette’ alle spalle di Ospina. Seconda partita in nazionale e prima rete per Cristian Romero.

L’Argentina inizia benissimo e all’8′ raddoppia con Paredes che si infila nella difesa colombiana come una lama nel burro: troppo facile per il numero 6 della Celeste.

Colombia in difficoltà e allora dentro Muriel, al 30′. L’Argentina perde il portiere per infortunio, finisce il primo tempo con un lungo recupero (8 minuti) e due ammonizioni: prima Zapata, che poco dopo va vicino al gol e poi Romero, che stende Cuadrado fuori area.

Subito fuori Zapata nel secondo tempo e allora ecco il nostro ‘Lucho’: Otamendi commette fallo in area, rigore. Batte Muriel e spiazza il portiere Marchesin (6′). Le emozioni continuano: Messi colpisce la traversa su punizione, poi esce anche Romero al 20′, per un problema muscolare che potrebbe fargli saltare la prossima sfida con il Venezuela.

Partita molto nervosa, alla fine saranno cinque i cartellini gialli per la Colombia, quattro per l’Argentina.

Ospina salva due volte su Lautaro la porta colombiana mentre Muriel spreca e manda alto, ma al 94′ arriva il pareggio, con Borja che di testa completa la rimonta.

Finisce così 2-2 a Barranquilla una sfida molto atalantina (due gol) per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Restano in tribuna Palomino e anche il Papu Gomez.

Una curiosità. Cristian Romero, detto Cuti, segnando dopo 130 secondi in Colombia batte il record del gol argentino più veloce segnato fuori casa: apparteneva nientemeno che a Diego Maradona, in gol dopo 168 secondi nelle qualificazioni Mondiali del 1985 in Venezuela.