Sarri Lazio, si attende solo l’ufficialità. Intanto ieri il tecnico ha ricevuto l’in bocca al lupo del presidente Presiosi

Manca la firma, ma sembra tutto fatto. Sarri è pronto per iniziare la sua avventura sulla panchina della Lazio.

Ieri il tecnico era a Milano, in un hotel, dove era presente – casualmente – anche il presidente del Genoa Preziosi. Come riportato da Sportitalia, il patron rossoblu gli avrebbe fatto l’in bocca al lupo per la nuova avventura sulla panchina capitolina.

L’articolo Sarri Lazio, l’in bocca al lupo di Preziosi al tecnico proviene da Lazio News 24.