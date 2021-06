Sirigu Cagliari: un grande ostacolo tra i rossoblù e il portiere. Concorrenza sempre più agguerrita

Con l’addio di Gianluigi Buffon, la Juve si trova costretta a riempire lo slot di vice Szczesny in vista della prossima stagione. Oltre ai nomi di Audero e Perin emersi nelle scorse settimane, si sarebbe aggiunta una nuova candidatura per il ruolo di secondo portiere.

Come riferito da Sportitalia, il club bianconero starebbe pensando anche a Salvatore Sirigu, estremo difensore in forza al Torino. Un profilo di esperienza attenzionato anche dal Cagliari in caso di partenza di Alessio Cragno.

