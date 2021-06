Superata sabato 5 giugno la fatidica quota del 50% dei vaccinati, la provincia di Bergamo continua a tenere un buon ritmo di somministrazione.

Nell’ultima settimana, dal 2 all’8 giugno, la media complessiva degli hub vaccinali è stata di circa 10.500 al giorno: 73.166 le somministrazioni totali, suddivise in 62.247 prime dosi e 10.919 seconde.

Dall’inizio della campagna in provincia di Bergamo sono state inoculate 494.884 prime dosi (il 52,26% dei vaccinabili) e 233.963 seconde (poco meno del 25,9%): in 451.922 devono ancora riceverne una.

In Lombardia intanto sono circa 6,8 milioni le dosi somministrate: il ritmo giornaliero viaggia costantemente tra le 95mila e le 100mila.

Il vaccino più somministrato è sempre Pfizer, con ben 4.485.333 (66,77%), seguito da AstraZeneca, con 1.384.809 (20,61%), Moderna, con 613.433 (9,13%) e infine Janssen, con 234.463 (3,49%).

La mappa Comune per Comune

Scorri sulla mappa o cerca il Comune nel menù a tendina per scoprire i dati di prima e seconda dose e relative percentuali rispetto alla popolazione vaccinabile. I Comuni con un verde più intenso hanno vaccinato una percentuale di persone con la prima dose.

var divElement = document.getElementById(‘viz1623180814129’); var vizElement = divElement.getElementsByTagName(‘object’)[0]; if ( divElement.offsetWidth > 800 ) { vizElement.style.width=’800px’;vizElement.style.height=’827px’;} else if ( divElement.offsetWidth > 500 ) { vizElement.style.width=’800px’;vizElement.style.height=’827px’;} else { vizElement.style.width=’100%’;vizElement.style.height=’727px’;} var scriptElement = document.createElement(‘script’); scriptElement.src = ‘https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement);